Bảo Việt - thương hiệu phát triển bền vững được tổ chức quốc tế uy tín ghi nhận

Trong mùa giải năm nay, Bảo Việt vinh dự đạt nhiều giải thưởng, trong đó nổi bật là Giải Bạch kim dành cho Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành tài chính – bảo hiểm (Best reports within its industry: Platinum Award) và thuộc Top 5 Báo cáo Báo cáo tốt nhất năm 2020 đến từ Việt Nam (Country-Based Honors: Top 5 Vietnamese Reports of 2020).