Bảo vệ Phú Mỹ Hưng kéo barie, chặn bắt cướp giật như phim

Ngày 21/5 trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip được cho là các bảo vệ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 đã dàn trận, kéo barie, chặn đường và bắt giữ hai kẻ cướp giật...

Bảo vệ Phú Mỹ Hưng cho hay, đoạn clip trên mạng xã hội là xảy ra lúc 17h50 chiều 20/5 tại khu vực gần giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng, quận 7. Phía đội bảo vệ đã giao hai nghi can cướp giật là Nguyễn Văn Hải (21 tuổi) và Lê Trọng Hiếu (52 tuổi, ngụ quận 7) cùng tang vật cho công an địa phương làm rõ, xử lý.