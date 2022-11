Bảo vệ người dân và doanh nghiệp trên mạng theo nguyên tắc ‘thực sao ảo vậy”

Quan điểm trên vừa được Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chia sẻ trong phát biểu tại phiên toàn thể của hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022.

Được sự bảo trợ của Bộ TT&TT, sự kiện hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022 do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp cùng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức, với chủ đề “Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn”.

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022.

Phát biểu khai mạc phiên toàn thể, ông Nguyễn Thành Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch VNISA cho biết, mới đây VNISA đã thực hiện khảo sát 135 tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam về việc đảm bảo an toàn thông tin.