Bảo vệ kho sách của bác sĩ Tôn Thất Tùng

Your browser does not support the audio element.

Là người say mê nghiên cứu y học nên trong nhà bác sĩ Tùng, ở 75B Coton, phố Hàng Bông, cạnh Bệnh viện Yersin (nay là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) có rất nhiều sách, tài liệu quý. Giữa năm 1946, gia đình bác sĩ Tôn Thất Tùng vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm. Thấy trong nhà bác sĩ Tùng có nhiều sách quý, Bác Hồ khen và căn dặn cần bảo quản cho tốt vì nó là tài sản quý, sẽ góp phần đào tạo nhân tài giúp đất nước sau này.