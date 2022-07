'Bao vây' trưởng công an xã, 10 con bạc nhận 110 tháng tù giam

Theo cáo trạng, khoảng 19h40, ngày 12/12/2021, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, Trung tá Nguyễn Phú Cường - Trưởng Công an xã Kiến An triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo, vây bắt con bạc.

Khi đến hiện trường, các đối tượng bỏ chạy, lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhơn (55 tuổi), cư trú địa phương và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.