Báo Trung Quốc: 'Tuyển Việt Nam sẽ khiến chúng ta đau đầu'

Mặc dù tỷ lệ cầm bóng không cao, nhưng các cầu thủ Việt Nam thực hiện được 11 cú sút, gần gấp đôi so với 6 pha dứt điểm của Australia.

Thêm vào đó, tuyển Việt Nam dù sở hữu nhiều cầu thủ rất khéo léo. Trong một số pha phản công, đội tuyển Việt Nam vốn dĩ ở thế 3 chọi 4. Nhưng các cầu thủ khác đã gia nhập rất nhanh và cuối cùng đã thay đổi, tỷ lệ có thể là 6 chống 5 và tạo mối đe dọa đáng kể.

Đặc thù kỹ thuật và lối chơi của đội tuyển Việt Nam thực sự sẽ khiến Trung Quốc phải đau đầu".

