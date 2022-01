Báo Trung Quốc thấp thỏm, sợ thua tuyển Việt Nam

Tờ báo cũng đưa ra quan điểm: "Trên thực tế, mấu chốt nhất là ba điểm: đầu tiên là thái độ làm việc chăm chỉ; thứ hai là sự tự tin; và thứ ba là sự ổn định.

Sau đó mới đến các vấn đề kỹ thuật và chiến thuật.

Thái độ chiến đấu là điều kiện tiên quyết. Điều đáng mừng là trong trận gặp Nhật Bản, dù để lộ một khoảng cách rất lớn, nhưng không có nghi ngờ gì về thái độ của các cầu thủ. họ đã chiến đấu từ đầu đến cuối".

Theo Sina Sports: "Khát vọng chiến thắng của Việt Nam trong trận đấu này là điều hiển nhiên, sau 7 vòng đấu thuộc nhóm 12 đội mạnh nhất châu Á mà chưa giành được điểm nào.

Tất nhiên, họ hy vọng sẽ chứng tỏ được mình, bằng một kết quả tốt trước Trung Quốc.

Vì vậy, dù theo khía cạnh nào thì chiến thắng là những nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Li Xiaopeng. Nếu hòa, sẽ được an ủi một chút với màn trình diễn tích cực. Ngược lại, thất bại thì e rằng không ai có thể chấp nhận được".

Your browser does not support the video tag.

TT