Báo Trung Quốc chỉ trích đội nhà thua Việt Nam 'thật đáng xấu hổ'

Khi dự án nhập tịch và thay đổi HLV lần lượt thất bại, dường như không ai có thể biết được đội tuyển cũng như bóng đá Trung Quốc nên chọn biện pháp cải thiện nào trong một thời gian ngắn".

Chuyên trang Thể thao của Nhân Dân nhật báo cũng không hài lòng về thất bại, đặc biệt là khi diễn ra ngày mồng 1 Tết Nguyên đán.

"Ở vòng loại World Cup ngày đầu năm mới, đội tuyển Trung Quốc đã thua một trận đấu vốn không được phép thất bại.

Lần đầu tiên sau 62 năm đội tuyển thua Việt Nam. Người hâm mộ không thấy phản ứng tích cực từ các cầu thủ".

Your browser does not support the video tag.

TT