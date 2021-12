Bảo Trâm làm giám khảo cuộc thi hát của các doanh nhân

"Đây là sân chơi bổ ích, có ích, ở môi trường doanh nghiệp, các hoạt động văn hóa tạo chất xúc tác, động lực cho chúng ta làm việc tốt hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Các bạn ở đây phải gánh vác rất nhiều công việc doanh nghiệp, gia đình, con cái, cuộc thi chắc chắn sẽ là món ăn tinh thần hữu ích", Minh Tiệp chia sẻ.

'Chỉ còn những mùa nhớ' - Bảo Trâm Idol

Your browser does not support the video tag.

Ngân An