Bảo Trâm Idol: Tôi từng áp lực vì 'Chỉ còn những mùa nhớ' quá thành công

Lý do là do tôi quá may mắn khi ca khúc đầu tiên thành công ngoài mong đợi. Tôi cũng không có tiêu chí cụ thể nào để lựa chọn ca khúc tiếp theo chắc chắn phải thành công. Hơn nữa, nỗi sợ những bài hát sau khó vượt qua cái bóng của "Chỉ còn những mùa nhớ" cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi thừa nhận bản thân đã không có tinh thần vững để tiếp tục đà thành công, cho ra mắt tiếp các ca khúc khác.

Bảo Trâm ngày càng xinh đẹp, trẻ trung.

Không hối hận khi hạn chế đi hát

- Một ngày bình thường của chị hiện tại diễn ra thế nào?

Tôi nhận ra mình không thuộc về bàn giấy, thật sự nhìn thấy sự khác biệt giữa 2 con người khi làm văn phòng và ca sĩ. Mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi cảm nhận ánh hào quang toả ra mà tất cả những nơi khác đều không thể mang lại cho tôi.

Ca sĩ Bảo Trâm

Một ngày của tôi khá bận rộn với công việc, gia đình. Buổi sáng tôi đưa các con đi học, sau đó có thể sẽ đi thu âm hoặc gặp gỡ bạn bè. Buổi trưa là thời điểm tôi gặp gỡ đối tác; chiều tối tôi đi đón con và về nhà nấu nướng. Những ngày không đi diễn, tôi sẽ dành thời gian ở nhà để chơi và dạy các con học. Nếu tôi đi diễn thì ông xã sẽ là người phụ trách chăm sóc hai bạn nhỏ. Cuộc sống mỗi ngày của tôi đều xoay quanh guồng công việc như vậy. Dù mỗi ngày cứ lặp lại nhưng tôi vẫn trân trọng từng giây phút đó.

- Công việc và cuộc sống gia đình chị có bị đảo lộn nhiều sau 2 năm dịch COVID-19?

Cuộc sống của tôi không bị đảo lộn quá nhiều. Hai con còn nhỏ nên không bị ảnh hưởng nhiều tới việc học tập. Nhà tôi có một cái sân rất rộng nên các bé vẫn có không gian vui chơi thoải mái khi giãn cách xã hội.