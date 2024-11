Bão Toraji và Yinxing ảnh hưởng thế nào đến vùng biển và đất liền nước ta?

Cơn bão Toraji nhiều khả năng sẽ di chuyển vào Biển Đông khoảng chiều tối đến đêm 11/11, bão Toraji sẽ khiến bão Yinxing lệch nhiều hơn xuống phía Nam. Bão Toraji sẽ khiến bão Yinxing lệch nhiều hơn xuống phía Nam Ngày 10/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, bão Yinxing (bão số 7) di chuyển vào khu vực có điều kiện môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của bão. Theo ông Hưởng, nhiệt độ mặt nước biển hiện tại ở khu vực phía Tây của quần đảo Hoàng Sa dưới mức tối ưu (dưới 26 độ C) làm giảm nguồn năng lượng cung cấp cho bão, góp phần làm suy yếu dần. Đồng thời, khối không khí lạnh và khô vẫn bao trùm nên độ ẩm tương đối trong lớp khí quyển từ mặt đất đến độ cao 1.500m rất thấp, làm hạn chế sự phát triển của mây bão. Ngoài ra, một cơn bão mới có tên quốc tế là Toraji đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Philippines. Dự báo, sáng 11/11, khi di chuyển vào khu vực phía Đông của đảo Lu Dông (Philippines), khoảng cách giữa bão Yinxing và bão Toraji vào khoảng 1.200-1.400km, ông Hưởng cho hay, bão Toraji sẽ khiến bão Yinxing lệch nhiều hơn xuống phía Nam. Hướng di chuyển của hai cơn bão (Ảnh: NCHMF). Theo vị chuyên gia này, trong vòng 24-48 giờ tới, bão Yinxing dự kiến tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam và cường độ bão sẽ suy giảm nhanh xuống dưới cấp 10 do các điều kiện không thuận lợi từ nhiệt độ và độ ẩm không khí. Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yinxing, từ tối và đêm mai đến hết ngày 12/11, khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa nhưng rất ít khả năng có mưa cực đoan gây lũ trên các sông ở miền Trung. "Đây là những cảnh báo tác động theo dữ liệu hiện tại, người dân các vùng ven biển miền Trung, đặc biệt là từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cần theo dõi sát tình hình bão và chuẩn bị các phương án ứng phó để giảm thiểu rủi ro", ông Hưởng cho biết. Về diễn biến thời tiết Biển Đông trong tuần tới, theo ông Hưởng, khu vực phía Đông của Philippines đang có tới hai cơn bão và một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Dự báo, cơn bão Toraji nhiều khả năng sẽ di chuyển vào Biển Đông trong khoảng chiều tối đến đêm 11/11, vì thế sau bão số 7 sẽ lại xuất hiện cơn bão số 8. "Dưới tác động của bão số 7 và bão số 8, trên khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông trong những ngày tới sẽ liên tục là những ngày thời tiết xấu, với gió mạnh, sóng cao và biển động mạnh", ông Hưởng nhận định. Nhiều khu vực bị ảnh hưởng Dự báo cụ thể hơn, theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày và đêm 10/11, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão Yinxing đi qua cấp 10-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Đến đêm 10/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (từ vĩ tuyến 16,5N-21,0N; phía Đông kinh tuyến 119,0E) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Từ gần sáng 11/10, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ngoài ra, ngày và đêm 10/11, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cảnh báo, ngày và đêm 11/11, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão Toraji đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14; biển động dữ dội, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão sóng cao 5-7m. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão sóng cao 4-6m; biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão sóng cao 3-5m; biển động mạnh.