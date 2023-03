Bảo Thy: 'Tôi từng trải qua giai đoạn khủng khiếp trong đời'

"Luôn luôn nhắc nhở bản thân sống tích cực và lạc quan, nhìn vào những điểm tốt của tất cả mọi người xung quanh để lấp đi điểm xấu. Người nào tốt với mình thì mình tốt với người ta, gấp 100 lần cũng được.

Nhưng người nào xấu với mình thì chúng ta sẽ cho họ cơ hội để sửa đổi. Nếu như một, hai đến ba lần mà họ không thay đổi được thì chúng ta tạm biệt và không trách móc gì cả", nữ ca sĩ nhắn nhủ.

Bên cạnh đó, Bảo Thy khẳng định không nên bận tâm tới những điều phiền muộn, hạn chế đọc thông tin tiêu cực, không buồn vì những con người xa lạ và đặc biệt là hãy ăn ngon, vui chơi...

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bảo Thy chia sẻ cách vượt qua điều không vui.

Bảo Thy sinh năm 1988, là giọng ca teen pop đình đám một thời. Cuối năm 2019, Bảo Thy lên xe hoa cùng doanh nhân Phan Lĩnh.