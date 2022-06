Bảo Thy lộ nhan sắc thật qua camera thường 'lạ lắm à nghen'

Mới đây, Bảo Thy đã có những hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài nghỉ ngơi, tập trung cho gia đình nhỏ.

Theo đó, xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc tại TP.HCM, cô mang đến cho khán giả hàng loạt bản hit gắn liền với tên tuổi của mình như Là Con Gái Phải Xinh, Công Chúa Bong Bóng, Một Chút Quên Anh Thôi,...