Bảo Thy gây tranh cãi vì đem ca khúc 'mới toanh' của Hồ Ngọc Hà đi diễn

Mới đây, trong đêm nhạctại TP.HCM, nữ ca sĩ Bảo Thy đã ngẫu hứng cover lại bài hát mới ra mắt của Hồ Ngọc Hà mang tên Cô Đơn Trên Sofa.

Màn cover Cô Đơn Trên Sofa của Bảo Thy