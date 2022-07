Bảo Thy catwalk như đi chợ, Vũ Thu Phương bị réo tên

Những ngày qua, Bảo Thy đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh vui chơi cùng gia đình nhỏ.

Tuy nhiên, trong thời gian lưu trú tại đây, Bảo Thy gặp tình huống "dở khóc dở cười" khi trời liên tục đổ mưa. Để "giết thời gian" trong lúc đợi, nữ ca sĩ đã trổ tài catwalk và chia sẻ lên mạng xã hội.

"Rồi Phú Quốc cứ mưa đi Thy sẽ thành TikToker chuyên nghiệp luôn. Em walk cũng được phải không quý vị?", Bảo Thy hài hước.