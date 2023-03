Báo Tây giới thiệu 10 địa chỉ du lịch đẹp nhất Việt Nam, bất ngờ Bình Thuận có 2 điểm đến được gọi tên

8. Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Phong cảnh Sa Pa tựa tranh vẽ. Ảnh: Tổng cục du lịch

Nằm ở độ cao 1.600 m so với mặt nước biển, nền nhiệt trung bình 15 độ C, Sa Pa mát mẻ quanh năm. Vào mùa đông, Sa Pa thường xuyên bị bao phủ bởi mây mù và lạnh, nhiệt độ thường xuống thấp 0-5 độ C. Đây địa điểm hiếm hoi ở Đông Nam Á có tuyết rơi.

Ở Sa Pa, du khách có thể thăm bản Cát Cát, lái xe quanh đèo Ô Quy Hồ, đến núi Hàm Rồng, ghé nhà thờ đá Sa Pa với kiến trúc theo phong cách Gothic, ngắm thung lũng Mường Hoa hay chinh phục nóc nhà Đông Dương.

9. Hội An, Quảng Nam

Du khách đạp xe dạo phố cổ Hội An, kế bên là dòng sông Hoài. Ảnh: Phúc Minh

Hội An chỉ cách Đà Nẵng khoảng nửa giờ đi ô tô. Do đó, cùng với Đà Nẵng và Huế, phố cổ Hội An luôn nằm trong hành trình của du khách khi khám phá mảnh đất miền Trung Việt Nam. Năm 1999, phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Hội An là thương cảng phồn vinh và sầm uất nhất khu vực Đông Nam Á suốt nhiều thế kỷ trước. Phố cổ Hội An hôm nay vẫn giữ được kiến trúc cổ kính là những ngôi nhà mái ngói, bức tường vàng đặc trưng. Khám phá Hội An bằng thong thả đi bộ, xe đạp hay ngồi thuyền xuôi theo sông Hoài đều là trải nghiêm không thể quên.

10. Đà Lạt, Lâm Đồng

Hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Ảnh: Hồng Phúc

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố hoa của Việt Nam với khí hậu ôn đới quanh năm. Rất nhiều loài hoa được trồng ở đây như hoa hướng dương, hoa anh đào, cẩm tú cầu, hoa cải, mimosa… đều có mặt tại đây. Ngoài những điểm nổi tiếng như chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, Dinh Bảo Đại, hồ Tuyền Lâm… du khách có thể check-in đồi chè, các con dốc, ngọn đồi, nhà thờ hay những dòng thác hùng vĩ tại thành phố hoa.