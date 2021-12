Your browser does not support the audio element.

Bảo tàng Quảng Ninh được xếp hạng I trong hệ thống bảo tàng Việt Nam (Ảnh: M.Đ.).

Theo đó, ngày 7/12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ra Quyết định số 3112 /QĐ-BVHTTDL công nhận Bảo tàng Quảng Ninh xếp hạng I trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam.

Cụ thể, Bảo tàng Quảng Ninh đã đáp ứng tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng hạng I được quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định 98/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật di sản văn hóa và Luật di sản văn hóa sửa đổi bao gồm các tiêu chí: Có đủ tài liệu, hiện vật trưng bày phù hợp với đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng; 100% tổng số tài liệu, hiện vật được bảo quản định kỳ, bảo quản phòng ngừa và có thực hành bảo quản trị liệu; có trưng bày thường trực, hằng năm có ít nhất 3 trưng bày chuyên đề và thường xuyên mở cửa trưng bày phục vụ công chúng.