Bão số 9 kết hợp không khí lạnh gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9 (bão Rai) kết hợp với không khí lạnh nên ở Quy Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Hoài Nhơn (Bình Định) mạnh cấp 6, giật cấp 7; Quảng Ngãi - Phú Yên có gió giật cấp 6; đảo Lý Sơn mạnh cấp 8, giật cấp 9. Ở khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Hồi 16h ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 180 km về phía Đông, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 16h ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 13.