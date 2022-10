Bão số 6 suy yếu, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa xa phía Tây cơn bão số 6, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió Đông nên trong ngày 20/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lạnh. (Ảnh: Hữu Nghị).

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 15-18 độ.