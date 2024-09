Bão số 4 đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị

Chiều 19/9, bão số 4 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Trị với sức gió cấp 7, giật cấp 10. Theo trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 14h ngày 19/9, bão số 4 đổ bộ các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 10. Trong 3 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị và suy yếu thành vùng áp thấp. Hướng di chuyển của bão số 4 (Ảnh: NCHMF). Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao từ 2 đến 3m, biển động. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An tới Thừa Thiên Huế cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cao và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp vào chiều ngày 19/9. Từ chiều 19/9 đến 20/9, mưa lớn tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, phổ biến từ 100 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa cường suất lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trong chiều và đêm 19/9. Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát