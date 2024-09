Bão số 4 áp sát bờ, Quảng Trị di dời khẩn cấp các hộ dân

Sau khi đi qua khu vực đảo Cồn Cỏ, bão số 4 đang tiến sát vào đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình. Mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây nguy cơ lũ quét, sạt lở. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 11h trưa 19/9, vị trí tâm bão số 4 khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về gây nguy cơ lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CTV Dự báo trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ. Đến 16h chiều 19/9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10-11; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ. Mưa lớn kèm nước lũ gây ngập lụt các đập tràn, đường liên xã ở vùng cao Quảng Trị. Ảnh: CTV Ảnh hưởng của bão số 4 khiến trong sáng 19/9, trên địa bàn một số tỉnh miền Trung có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, mưa lớn từ rạng sáng đến trưa cùng ngày khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều đập tràn, tuyến đường liên bản ở các xã vùng cao Quảng Trị bị ngập, chia cắt cục bộ. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân qua khu vực nguy hiểm. Ảnh: CTV Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, trong những giờ qua, trên địa bàn có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 80 - 140mm, một số nơi ở huyện miền núi Đakrông cao hơn như: La Tó 223mm, Tà Long 195,8mm, Ba Nang 152,8mm. Mưa lớn làm giao thông ở một số nơi thuộc hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa bị chia cắt do các ngầm tràn bị ngập. Tại huyện Đakrông, các ngầm tràn bị ngập từ 0,3 - 0,5m gây chia cắt giao thông gồm: A Ngo - A Bung, Tà Rụt - A Ngo, Ly Tôn, Làng Cát. Tại huyện Hướng Hóa, một số ngầm tràn bị ngập 0,5 - 1m gây chia cắt giao thông gồm: Thôn Cooc, xã Hướng Linh; thôn Loa và thôn Trùm, xã Ba Tầng; bản Bù, xã Tân Lập; tràn xã Lìa đi xã Xy; Húc Thượng, xã Húc. Bộ đội biên phòng vận động người dân đến nơi an toàn. Ảnh: CTV Lãnh đạo Đồn Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị) cho hay, trong sáng 19/9, tại khu tái định cư bản Cựp (xã Hướng Lập) có sạt lở nhẹ. Để đảm bảo an toàn, địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, quân sự tổ chức di dời khẩn cấp 4 hộ gia đình với 15 nhân khẩu khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ ống. Thừa Thiên Huế lên phương án di dời hơn 16.000 hộ dân Cũng trong sáng 19/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to.... Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4. Ảnh: CTV Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, bão trên đất liền tính từ sáng nay 19/9 đến ngày 21/9 có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 500 mm. Để ứng phó với bão số 4, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên phương án di dời hơn 16.000 hộ dân với hơn 52.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế lên phương án huy động người và phương tiện túc trực, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai.