Bão số 3 tàn phá miền Bắc, ít nhất 9 người chết và hơn 3.200 ngôi nhà hư hỏng

Do trời tối, sóng to, gió lớn và mất điện, mất liên lạc nên các địa phương chưa thống kê chính xác được thiệt hại. Trước mắt, thiệt hại bước đầu cập nhật đến 7h hôm nay như sau:

Đồng thời, huy động 438.275 người, 6.642 phương tiện các loại để ứng phó với bão, phân công lực lượng ứng trực tại các vị trí xung yếu; tổ chức bơm tiêu rút nước trên các hệ thống kênh, mương và mặt ruộng; hệ thống các trạm bơm tiêu và các công trình thủy lợi sẵn sàng vận hành tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra để bảo vệ sản xuất; triển khai các phương án đảm bảo an toàn các trọng điểm đê biển, đê cửa sông xung yếu hoặc đang thi công từ Quảng Ninh đến Ninh Bình...

Các lực lượng đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ trước khi bão đổ bộ: Kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.319 tàu cá/219.913 người về nơi tránh trú; tổ chức sơ tán 52.979 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản, trong các nhà yếu đến nơi an toàn.

Vào khoảng 0h05 ngày 8/9, tại xóm Chầm (xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) xảy ra vụ sạt lở đất vào một hộ gia đình làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Bão số 3 càn quét tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: Thạch Thảo

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, TP Hà Nội…