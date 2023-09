Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Nam Bộ mưa to

Trên đất liền nước ta, đêm qua (2/9), Bắc Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa.

Từ chiều 3 đến 4/9, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa từ 30-70 mm, có nơi trên 120 mm. Bắc Tây Nguyên mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 70 mm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng ven biển miền Tây Nam Bộ cần đề phòng trong mưa dông xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nguyễn Huệ