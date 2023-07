Bão số 1 giảm cấp, trưa nay vào biên giới Việt - Trung

Từ nay đến ngày 19/7, ở Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to. Các tỉnh như Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn có mưa to 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 70-150mm; Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm.