Bão Saola suy yếu nhanh, miền Bắc nắng nóng

Trên đất liền, từ đêm 1/9 đến ngày 2/9, thời tiết khu vực nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tiếp tục diễn biến xấu khi mưa vừa, mưa to xuất hiện. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ (2-4/9) tương đối thuận lợi cho người dân vui chơi, hoạt động ngoài trời. Khu vực duy trì trạng thái khô ráo, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng gián đoạn trong những ngày tới, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối. Một số nơi có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trong bản tin dự báo thời tiết tháng 9, cơ quan khí tượng cho biết Biển Đông có thể hứng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới, bao gồm cả cơn bão Saola đang hoạt động. Các hình thái này có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Giai đoạn tới, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng suy giảm, ít gay gắt và không kéo dài. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối.