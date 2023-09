Bão Saola chuyển hướng, Nam Bộ mưa to 2 ngày đầu kỳ nghỉ

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối mưa rào kèm dông rải rác. Một số nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

- Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

- Hà Nội: Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm mưa rào kèm dông, cục bộ mưa to. Riêng khu vực nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có nơi mưa rất to vào ngày 1-2/9. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trước diễn biến phức tạp của bão Saola, để chủ động ứng phó với bão, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu đơn vị chức năng các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Cùng với đó, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; rà soát các hoạt động trên biển, nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão.