Bão Rai sắp vào Biển Đông mạnh lên thành "siêu bão"

Liên quan đến cơn bão rất mạnh sắp vào Biển Đông có tên quốc tế là Rai, chiều 16/12, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, chiều cùng ngày, bão Rai đã mạnh lên tới cấp 16. Theo quy định về phân loại bão thì đây là một siêu bão.

Ông Năng thông tin thêm, theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ năm 1970 tới nay chỉ có 8 siêu bão xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vào tháng 12. Trong đó, gần đây nhất là cơn bão Nocten - cơn bão số 10 năm 2016, với cường độ bão mạnh nhất cũng đạt cấp 16 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Khi vào biển Đông, bão Nocten mạnh cấp 10-1.

"Cường độ của siêu bão Rai được đánh giá là gần bằng với siêu bão Haiyan (cấp 17) vào tháng 11/2013", ông Năng nói.