Bảo quản và rã đông thịt bò theo kiểu mới, để qua cả Tết đến tận 1 tháng vẫn đỏ tươi như mới được mua về!

Thịt bò tươi ngon do được bảo quản và rã đông đúng cách

Lưu ý: Đối với miếng thịt bò tươi vừa mua về mà muốn cho vào tủ lạnh thì bạn không nên rửa qua nước vì phần nước bám lại sẽ bị đông đá làm thịt bị nhão và không ngon.

Thịt bò muốn để vào ngăn đá cần bọc kín trong nhiều lớp túi nilon. Điều này vừa giúp ngăn mùi "hôi" đặc trưng của bò ám sang các thực phẩm khác vừa tăng hiệu quả bảo quản.

Nên để bò nguyên tảng to khi bảo quản để có thể giữ được lâu hơn. Nhiệt độ thích hợp nhất để bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh là 2 độ C còn ở ngăn đá là -25 độ C.

Khi cần rã đông, chị em chỉ cần đưa thịt xuống ngăn mát tủ lạnh. Cách làm như vậy luôn giúp thịt bò đỏ, không bị thâm đen, thịt lúc nào cũng tươi ngon dù để trong ngăn mát vài ngày.

Theo Giadinh.net