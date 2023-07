Báo Pháp chê bai show BlackPink

Theo tác giả, không có chuyện sân vận động kín chỗ, thay vào đó các khu vực khán đài được che bằng vải và hai bên sân khấu trống.

Video ghi toàn cảnh sân vận động Stade De France trong đêm diễn của BlackPink. Nguồn: Twitter.

Nội dung bài báo được Blinks (fan của BlackPink) chia sẻ trên Twitter, cùng với những lời chỉ trích dữ dội nhắm vào Le Parisien.

Cư dân mạng cho rằng những nhận xét về BlackPink là thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng. Theo họ, tờ báo phủ nhận thành tích nhóm nhạc nữ Kpop đạt được, cố tình hạ thấp nhóm bằng giọng điệu “kỳ thị và bài ngoại”.