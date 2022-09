Bão Noru duy trì cường độ mạnh khi tiến gần đất liền Việt Nam

"Bão số 4 đi nhanh, cuộn vào trong, mặc dù lượng mưa chỉ trên 100mm, nhưng do mưa tập trung trong thời gian ngắn nên có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất", ông Khiêm lưu ý.

Còn khu vực từ Quảng Trị trở ra các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, mưa sẽ xuất hiện từ khoảng ngày 28-30/9.

Cụ thể, nếu mưa lên tới 200-300mm, thì một số sông ở khu vực trên lũ có thể lên mức báo động 2; nếu mưa lên tới 400mm, thì lũ có thể lên tới báo động 2-3.

Từ các số liệu phân tích ở trên, ông Khiêm lưu lý, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, cấp độ rủi ro thiên tai vẫn duy trì ở cấp 4; còn các khu vực khác cấp độ rủi ro thiên tai thấp hơn, ở cấp 3.

Ông Phạm Đức Luận phát biểu kết luận tại cuộc họp. (Ảnh: Ngọc Hà).

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Đức Luận - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng về ứng phó với bão số 4 và mưa lũ ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Tổng cục Thủy sản tiếp tục theo dõi sát các tàu thuyền hoạt động trên biển để nắm bắt tình hình, đôn đốc các tàu này vào nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Luận lưu ý Tổng cục Thủy sản chỉ đạo các địa phương phải tuyên truyền cho người dân tại các lồng, bè nuôi trồng thủy sản cần phải sơ tán sớm trước khi bão đổ bộ, có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm tránh thiệt hại về người, tài sản.

Dự báo khu vực trên sẽ có mưa to đến rất to, ông Luận lưu ý Tổng cục Thủy lợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần rà soát nhằm đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, hồ chứa thủy lợi và sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

"Đề nghị các đơn vị cử các đoàn công tác tham gia vào Đoàn công tác tiền phương do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng ban đặt tại Đà Nẵng. Dự kiến sáng 27/9, Phó Thủ tướng sẽ vào Đà Nẵng, các đơn vị như Biên phòng, Cục Cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Thủy sản... chủ động vào để tham gia cùng Đoàn của Phó Thủ tướng đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4", ông Luận nói.