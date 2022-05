'Bão Ngầm' tập 55, Hải Triều bắt gặp Hạ Lam âu yếm với bác sĩ Hùng

Your browser does not support the video tag.

Trong Bão Ngầm tập 55 lên sóng tối 10/5, Hải Triều (Hà Việt Dũng) dầm mưa giải thích với Hạ Lam (Cao Thái Hà) nhưng không thành. Cô thẳng thắn nói rằng, mọi chuyện giữa anh và mình đã kết thúc.

"Mọi chuyện đã dừng lại rồi, tôi rất tôn trọng anh. Tôi nói thật, tôi không còn cảm giác gì nữa sau tất cả mọi chuyện, anh có cuộc sống riêng của anh, tôi có cuộc sống riêng của tôi. Chúc hai người hạnh phúc, đừng gọi cho tôi nữa", Hạ Lam nói thẳng với Hải Triều.