'Bão Ngầm' tập 48, Hạ Lam lấy được lòng tin của ông trùm giấu mặt

Trong Bão Ngầm tập 48 lên sóng tối 28/4, sau khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ Hùng (Lê Hải) được chẩn đoán gãy tay, vỡ xương hàm. Hạ Lam (Cao Thái Hà) luôn bên cạnh chăm sóc anh khiến Quách Đại Đức (NSƯT Tạ Minh Thảo) vô cùng ưng ý.