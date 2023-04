Báo Mỹ đưa tin về món bún đậu mắm tôm của Việt Nam

Bài báo viết về quán Mắm trên đất Mỹ được The New York Times đăng tải hồi giữa tuần trước. Theo đó, quán này phục vụ món bún đậu mắm tôm rất phổ biến ở thủ đô Hà Nội - Việt Nam nói riêng và nhiều vùng miền khác của dải đất hình chữ S nói chung.

Bún đậu mắm tôm bao gồm bún, đậu phụ, thịt luộc, chả, lòng lợn, dưa chuột, lá tía tô và đặc biệt không thể thiếu đó là nước chấm "mắm tôm".

Báo The New York Times vừa viết về quán "Mắm" phục vụ món ăn thú vị của Việt Nam: bún đậu mắm tôm. Ảnh: The New York Times

The New York Times cho biết quán Mắm ra đời ở khu dân cư Lower East Side, TP New York - Mỹ kể từ tháng 9-2020. Một trong những chủ sở hữu là Nhung Dao. Toàn bộ nguyên liệu làm nên món bún đậu mắm tôm được mua ở TP New York.