Báo Mỹ đưa Hà Giang vào top điểm đến toàn cầu năm 2023

Hơn 10 năm nay, Hà Giang nhiều lần được giới thiệu trên báo The New York Times và vào các top điểm đến do báo này lựa chọn.

Top 10 điểm đến trên toàn thế giới năm 2023 do The New York Times bình chọn gồm: London (Anh), Morioka (Nhật), Thung lũng Tượng đài (Monument Valley ở Colorado, Mỹ), Kilmartin Glen (Scotland), Aucland (New Zealand), Palms Spring (California, Mỹ), Kangaroo Island (Úc), sông Vjosa (Albania), Accra (Ghana), Tromso (Na Uy).

Nguyễn Huệ