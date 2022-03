Bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt bé gái, bắt ăn lại cháo vừa nôn

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh bảo mẫu hành hạ bé gái ở Quy Nhơn khiến cộng đồng phẫn nộ.

Vụ việc xảy ra vào 9/3 và được camera an ninh gia đình ghi lại. Trong clip, bảo mẫu ngồi bón cháo cho bé ăn nhưng con quấy khóc. Lúc này bảo mẫu liên tục tát mạnh vào mặt, vào đầu khiến em bé sợ hãi khóc thét lên.