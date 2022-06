Bạo lực học đường - Lỗi do ai?

Lỗi do ai? Tôi nghĩ, lỗi chính không phải do các em học sinh, vì các em học sinh sinh ra như tờ giấy trắng. Đạo đức và lối sống được hình thành từ noi gương, dạy dỗ, giáo dục bởi người lớn" - ông Cảnh cho biết và dẫn lại lời Bác Hồ từng nói "Hiền dữ đâu phải là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên".

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh phát biểu thảo luận chiều 1/6 (Ảnh: Quốc Chính).

Nam đại biểu đoàn Bình Định cho rằng trách nhiệm chính là gia đình và nhà trường. Nếu nhà trường và gia đình không cùng nhận lỗi của mình thì đạo đức và lối sống của các em sẽ không được điều chỉnh tốt hơn. Việc đổ lỗi giữa gia đình và nhà trường, chính các em lại là người phải gánh hậu quả.

"Hiện nay tôi thấy không ít gia đình nuôi dạy con theo hướng làm sao để con mình khôn, không dạy con biết rõ đúng - sai, mỗi gia đình dạy một kiểu làm các em có suy nghĩ khác nhau, có tính ích kỷ. Các em dễ xung đột với nhau trong giao tiếp dẫn tới bạo lực học đường" - đại biểu cho biết và đưa ra so sánh với học sinh phương Tây, nếu tiếp xúc nhiều sẽ thấy học sinh phương Tây rất ngây thơ và trung thực, nhưng khi các em trưởng thành thì trở thành những người giỏi và nhìn rõ được cái đúng - cái sai.