Bạo lực học đường gia tăng, trường ở Mỹ kiệt sức ứng phó

Mỹ chưa có dữ liệu toàn quốc về các vụ đình chỉ và đuổi học trong năm học 2021-2022. Tuy nhiên, NBC News đã xin dữ liệu từ 20 học khu lớn nhất nước. 10 học khu đã cung cấp con số, tạo ra bức tranh đa sắc về vấn đề của giáo dục trong đại dịch.

Trong đó, học khu Palm Beach (bang Florida) và Wake County (bang North Carolina) cho biết họ đình chỉ học đối với nhiều học sinh hơn so với năm 2019. Tại 8 học khu khác, con số giảm hoặc giữ nguyên. Những học khu còn lại chưa có thống kê.

Trong khi đó, học khu Dallas giảm bớt việc xử phạt 80% kể từ năm 2019 bằng cách nới lỏng quy định nhằm thích ứng với đại dịch và tình trạng bất bình đẳng chủng tộc. Học sinh vi phạm sẽ phải tham gia vào “trung tâm điều chỉnh” thay vì đình chỉ học.

Tuy nhiên, các nhà ủng hộ quyền lợi của học sinh cho biết họ nhận nhiều cuộc gọi hơn từ phụ huynh đang lo ngại về bạo lực học đường. Trong nhiều trường hợp, học sinh bị xử phạt nặng hơn vì lỗi nhỏ như hút thuốc lá điện tử.

Advocates for Children of New York, tổ chức nhằm giúp đỡ học sinh trước kỷ luật học đường, nhận 47 cuộc gọi trong năm học này, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Giám đốc Trung tâm Ủng hộ Học sinh Michigan, tổ chức đại diện cho học sinh bang này, cho biết trong năm học 2021-2022, họ nhận 51 cuộc gọi báo cáo các vụ đình chỉ học thời gian dài hoặc đuổi học, tăng 38% so với cùng kỳ 2 năm trước.

Các nghiên cứu từng chỉ ra học sinh bị đình chỉ hay đuổi học thường bỏ học hoặc vướng vòng lao lý càng khiến nhiều nhà hoạt động vì quyền lợi học sinh lo lắng 2 hình thức kỷ luật này gia tăng ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19 lên nhóm trẻ yếu thế. Họ kêu gọi trường học trao đổi với những em bỏ lỡ việc học hàng tuần, hàng tháng do dịch thay vì trừng phạt.