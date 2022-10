Bạo loạn ở sân vận động khiến 174 người chết: Tổng thống Indonesia lệnh điều tra

Không khí tang thương đang bao phủ bóng đá Indonesia. Vụ bạo loạn trong cuộc so tài giữa Arema FC và Persebaya trong khuôn khổ giải VĐQG Indonesia tối 1/10 đã khiến 174 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Theo Bola, CĐV của Arema bất mãn sau khi chứng kiến đội nhà nhận thất bại thứ hai liên tiếp. Nhiều người đã vượt qua hàng rào, lao xuống sân ẩu đả.

Do lực lượng an ninh trên sân mỏng, cảnh sát không thể ngăn cản hàng nghìn CĐV tràn xuống sân đánh nhau và tấn công cầu thủ đội khách. Ban đầu, cảnh sát dùng khiên và gậy để ngăn những kẻ quá khích. Tuy nhiên, do cổ động viên tràn xuống sân ngày càng đông khiến lực lượng an ninh và cảnh sát phải sử dụng đến hơi cay.