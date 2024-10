Báo hoa mai mẹ xả thân chiến đấu chống lại sư tử để bảo vệ con

Báo hoa mai chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của sư tử khi so về sức mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh phải bảo vệ con của mình, báo hoa mai mẹ đã liều lĩnh mạng sống sẵn sàng chiến đấu chống lại sư tử. Báo hoa mai là loài săn mồi đáng gờm trên thảo nguyên châu Phi. Tuy nhiên, nếu xét về sức mạnh, báo hoa mai hoàn toàn lép vế so với sư tử. Đó là lý do tại sao báo hoa mai luôn tìm cách bỏ chạy mỗi khi phải đối đầu với những vị "chúa tể thảo nguyên". Dù vậy, có không ít trường hợp, báo hoa mai đã phải liều lĩnh mạng sống, chiến đấu để chống lại sư tử. Đó là khi báo hoa mai mẹ phải bảo vệ sự an toàn cho những đứa con của mình, như trường hợp trong đoạn clip dưới đây. Đoạn video được một du khách ghi lại tại Công viên Quốc gia Serengeti, Tanzania, cho thấy một cặp đôi sư tử đang đi lùng sục xung quanh vị trí mẹ con báo hoa mai đang ẩn náu. Nhận thấy sự hiện diện của sư tử, báo hoa mai mẹ đã đứng sẵn bên ngoài để chờ nghênh chiến, trong khi báo con ẩn nấp phía trong hốc đá. Báo mẹ sẵn sàng nghênh chiến sư tử, trong khi báo con ẩn nấp ở phía trong (Ảnh cắt từ clip). Dĩ nhiên, báo mẹ hiểu rằng với sức mạnh của mình, nó khó có thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến tay đôi với sư tử, nhưng con vật này không còn sự lựa chọn nào khác vì nó phải bảo vệ cho sự an toàn của báo con. Khi con sư tử cái mò đến vị trí báo con đang ẩn nấp, báo mẹ đã không ngần ngại lao ra đối đầu. Một cuộc chiến kinh hoàng giữa hai kẻ săn mồi đáng sợ lập tức diễn ra. Báo hoa mai lép vế hoàn toàn so với sư tử cả về thể hình lẫn sức mạnh nên nhanh chóng bị kẻ thù lấn át. Dù vậy, báo hoa mai mẹ vẫn không dễ dàng bị khuất phục. Có thời điểm, báo bị sư tử đè xuống, nhưng con vật vẫn vùng vẫy và chống cự quyết liệt, thoát ra được khỏi móng vuốt của sư tử và nhảy vọt lên cao để tránh kẻ thù. Sư tử cái cũng không dễ dàng buông tha, nhanh chóng đuổi theo. Ở thời điểm tưởng chừng như một cuộc chiến mới sẽ tiếp diễn giữa báo hoa mai và sư tử, may mắn đã mỉm cười với mẹ con nhà báo khi những con sư tử bị phân tâm bởi bầy linh dương có mặt ở gần đó. Your browser does not support the video tag. Báo hoa mai mẹ liều mạng chiến đấu chống lại sư tử để bảo vệ con (Video: Kruger). Có vẻ như đàn sư tử nghĩ rằng việc săn linh dương sẽ dễ dàng hơn khi phải đối đầu với báo mẹ đang bảo vệ đàn con, nên quyết định chuyển hướng sang bầy linh dương. Nhờ đó, mẹ con nhà báo tránh không phải trở thành bữa ăn cho bầy sư tử. Toàn bộ cuộc chiến giữa báo hoa mai mẹ và sư tử diễn ra trước sự chứng kiến của các du khách. Nhiều người đã bày tỏ sự kinh ngạc và thán phục với quyết tâm của báo hoa mai trong cuộc chiến sống còn này. Chắc hẳn rằng chính tình mẫu tử đã giúp tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm để báo mẹ sẵn sàng đương đầu với kẻ săn mồi đáng sợ nhất trên thảo nguyên.