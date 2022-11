Bảo hiểm xe máy bắt buộc chưa đạt ý nghĩa chia sẻ rủi ro, chuyển sang tự nguyện?

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới được đặt ra là để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra. Bảo hiểm xe máy phải hỗ trợ đủ lớn và kịp thời cho các nạn nhân tai nạn giao thông do xe máy, giúp nhanh chóng khắc phục những tổn thất về người mà không phụ thuộc vào việc người chủ xe máy đó có khả năng chi trả hay không.

Để mua bảo hiểm xe máy bắt buộc, chủ phương tiện bỏ ra 66.000 đồng/năm đối với xe máy có dung tích từ 50cc và 50.000 đồng đối với xe dung tích dưới 50cc. Tuy nhiên, thực tế khi chẳng may xảy ra tai nạn, chủ phương tiện thường rất khó khăn khi thực hiện thủ tục để nhận bồi thường từ bảo hiểm. Do vậy, thay vì chờ nhân viên bảo bảo hiểm đến hiện trường xác minh và làm các thủ tục chi trả, chủ xe thường chọn phương án thỏa thuận với nhau.

Tuy nhiên, do bảo hiểm xe máy được xem là giấy tờ bắt buộc phải có khi tham gia giao thông, vì thế nếu chủ xe không có hoặc không mang theo bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực, sẽ bị xử phạt từ 100.000 -200.000 đồng. Do đó việc người dân mua bảo hiểm với xe máy hiện nay chủ yếu để ứng phó khi gặp cảnh sát giao thông, tránh bị xử phạt hành chính hơn là để được bảo hiểm chi trả khi không may xảy ra tai nạn trên đường.