Bạo hành trẻ mầm non: Áp lực từ thiếu trường công lập?

Áp lực thiếu trường học mầm non công lập

Tất cả đều phẫn nộ khi nói về trường hợp cháu bé mới 17 tháng tuổi tử vong sau khi bị 2 giáo viên ở trường mầm non ở Thường Tín, Hà Nội bạo hành dã man. Điều đáng nói là trường hoàn toàn tự phát, chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Khoảng trống quản lý nhóm trẻ mầm non ngoài công lập

Cả nước thiếu gần 100.000 giáo viên, và thiếu nhiều nhất ở bậc mầm non. Giáo viên bỏ nghề sau đại dịch COVID-19 nhiều nhất cũng ở bậc mầm non. Ở các TP, địa phương có nhiều khu công nghiệp, tốc độ di dân cao thì trường mầm non công lập chỉ đáp ứng được một phần. Nhiều nơi có 30-40% nhu cầu gửi trẻ phải trông chờ vào trường, lớp tư thục. Thậm chí, nhiều nơi chỉ đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu học của trẻ, số trẻ còn lại được gửi cơ sở tư thục.

Thống kê của Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT, một số địa phương có tỷ lệ trường ngoài công lập cao: Bình Dương, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội. Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đạt 54,6%.

Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ cuộc bốc thăm may rủi của 1 trường mầm non công lập tại Hà Nội. Lá phiếu bốc thăm cho con đi học như lối thoát hạnh phúc cho gia đình vậy. Khi cơ hội đi học được đặt cạnh những tờ phiếu may rủi, bản thân nó đã là một sự bất công.

