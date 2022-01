Bao giờ TPHCM mới có căn hộ giá 25 triệu đồng/m2 cho người thu nhập thấp?

Your browser does not support the audio element.

Mới đây, một số doanh nghiệp lớn phía Nam trong lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng vừa công bố "Sáng kiến nhà ở vừa túi tiền" tại TPHCM và các tỉnh lân cận sau khi chính quyền TPHCM phát động chủ trương phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ cho người lao động thu nhập thấp.

Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá con đường từ mục tiêu đến thực tế để giải bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp không hề bằng phẳng với cơ chế hiện nay.

Có lợi nhuận, thủ tục nhanh, doanh nghiệp mới tham gia

Trao đổi với Dân trí, Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao của Savills đánh giá quyết tâm của chính quyền TPHCM về việc xây dựng nhà ở xã hội là chủ trương rất nhân văn nhưng để có thể triển khai thành công, cần phải đảm bảo tính khả thi về thương mại.