Bao giờ miền Bắc rét đậm?

Trong bản tin dự báo xu hướng thời tiết dài hạn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Biển Đông khả năng hứng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới. Các hình thái này tập trung vào nửa cuối tháng 11 và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/11:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.