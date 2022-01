Bao giờ học sinh khối lớp 6 trở xuống ở TP.HCM được trở lại trường?

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, chuyên gia Tâm lý, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), ngoài tiêm vaccine, trường học an toàn là một điều kiện quan trọng để phụ huynh yên tâm cho con đi học lại.

Cụ thể như, trong lớp học sinh ngồi xen kẽ, các lớp vào học và ra về lệch giờ nhau để tránh tập trung đông cùng một lúc; có phòng cách ly, có đầy đủ trang thiết bị phòng dịch. Do đó, phụ huynh hãy cứ yên tâm.

Cô Hương cũng cho hay, theo dự kiến của Sở GD&ĐT TP.HCM, qua Tết Nguyên đán sẽ cho học sinh tiểu học đi học lại. Khi có văn bản chính thức, trường sẽ trao đổi, chia sẻ để phụ huynh hiểu và đồng thuận cho con đi học lại. Bởi vì, trường rất kỹ lưỡng trong công tác phòng dịch, kinh nghiệm 2 năm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nên các trường đã biết cách tổ chức môi trường học an toàn, thích ứng linh hoạt.

Trường học an toàn được cấu thành từ một số yếu tố. Thứ nhất an toàn về mặt cơ thể và y tế cho học sinh khi quy trình đảm bảo an toàn trong trường học được kích hoạt với đầy đủ các bước theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, đặc biệt là việc đảm bảo giãn cách và điều này phải được truyền thông đầy đủ đến phụ huynh.

Thứ hai là an toàn về mặt sức khoẻ tinh thần và xã hội. Điều này đòi hỏi hệ thống tư vấn học đường cần được kích hoạt trước khi mở cửa trường để giúp học sinh được giải tỏa băn khoăn, được hỗ trợ tâm lý sau giai đoạn dài ở nhà.

Cùng với đó, nhà trường phải xây dựng được các kịch bản cụ thể, giúp các con ứng xử đúng với các tình huống bất ngờ như xuất hiện F0, F1 trong trường học; lên kế hoạch kết nối cô và trò, tổ chức các buổi sinh hoạt chung để “kích hoạt” lại các kỹ năng tương tác thực sau thời gian dài học trực tuyến.

“Nhà trường phải làm tốt công tác truyền thông, trao đổi về việc phụ huynh được quyền tham gia, có ý kiến hoặc tự quyết xây dựng mạng lưới an toàn, giúp phụ huynh có điều kiện tham gia vào một khâu nào đó để họ có thể yên tâm mà từ đó cho con trở lại trường”, PGS Nam nói.

PGS.TS Trần Thành Nam.

Theo PGS.TS Thành Nam, nhà trường cần trao đổi, chia sẻ để phụ huynh, học sinh thấy nguy cơ chỗ nào cũng có dù ở nhà hay ở trường. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hiện theo các nguyên tắc an toàn như khi tham gia giao thông phải tuân thủ đúng các quy định (đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường), trang bị các kĩ năng cần thiết, các quy định buộc phải tuân thủ cho các con khi trở lại trường thì nguy cơ sẽ được giảm thiểu và các khối lớp còn lại hoàn toàn có thể đi học trở lại trong bình thường mới.

“Tôi cho rằng, nếu có sự trao đổi, chia sẻ và chung tay từ phía nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh một cách thông suốt trên tinh thần trách nhiệm cộng đồng thì chắc chắn phụ huynh sẽ yên tâm cho con nhỏ trở lại trường. Chúng ta cần phải xác định rõ rằng, giáo dục cũng phải mở tương ứng khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Việc này cần phải đi song song và thống nhất với các chính sách khác để có thể vận hành xã hội trong bình thường mới. Do đó sớm cho học sinh các cấp trở lại trường là điều cần tiến hành sớm”, PGS.TS Thành Nam nói.

MAI THÚY