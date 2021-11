'Bão' giảm giá lớn nhất năm Black Friday 2021 là ngày nào?

Tuy nhiên, theo Washington Times, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự gián đoạn nguồn cung, Black Friday năm nay bắt đầu sớm hơn và sẽ kéo dài hơn.

Black Friday năm nay ở Mỹ sẽ kéo dài hơn do tác nghẽn nguồn cung. (Ảnh: Which)

Một số nhà bán lẻ lớn như Walmart, Target, Best Buy, Costco và Kohl's đã bắt đầu ngày Black Friday sớm hơn bình thường. Họ cũng khuyến khích người tiêu dùng không săn hàng giảm giá sau Lễ Tạ ơn. Amazon và Currys hiện cũng bắt đầu tung các chương trình giảm giá từ trong tháng 11. Nhà bán lẻ Best Buy đã đưa ra một số ưu đãi Black Firday từ giữa tháng 10. Hiện tại, Best Buy đang khởi động hàng nghìn khuyến mãi hấp dẫn nhất từ ​​sớm hơn một tuần.