Bảo dưỡng xe máy định kỳ và những lưu ý quan trọng

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ hoạt động mạnh kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay (30/8) đến ngày 31/8, tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.