Bảo dưỡng vũ khí hạt nhân cần tỉ mỉ thế nào?

Phần lõi của mỗi đầu đạn hạt nhân là một hố plutonium rỗng hình cầu do các kỹ sư của phòng thí nghiệm thuộc Bộ Năng lượng tại Los Alamos, New Mexico chế tạo. Nhiều hố được sử dụng từ những năm 1970 và 1980, do đó có nhiều vấn đề nảy sinh khi mà các nhà khoa học vẫn chưa nắm rõ quá trình lão hóa của plutonium.

Nguyên tử phóng xạ chủ chốt trong hố plutonium có chu kỳ bán rã là 24.000 năm, như vậy, các vũ khí của Mỹ vẫn còn dùng được trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, sự phân rã của plutonium vẫn đủ để gây lo ngại vì nó có thể ảnh hưởng tới việc hố plutonium phát nổ. Do Mỹ không tiến hành các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất kể từ những năm 1990 nên các nhà khoa học chỉ có thể dựa vào các dữ liệu thí nghiệm cách đây 2 thập niên và mô phỏng trên máy tính để đưa ra các phán đoán. Sự không chắc chắn này đã đặt ra nhu cầu cần phải khởi động lại việc sản xuất các hố plutonium. Tuy nhiên, Mỹ đã không còn sản xuất plutonium nhân tạo nên về cơ bản các hố plutonium cũ sẽ được tân trang lại thành hố mới.

Nhiệm vụ này diễn ra bên trong PF-4, một tòa nhà tối mật ở Los Alamos, nơi được bảo vệ chặt chẽ, có cửa thép nặng và máy theo dõi bức xạ. Bên trong tòa nhà, các công nhân xử lý plutonium bằng găng tay thép, giúp họ không phải tiếp xúc với bức xạ chết người. Ở bước cuối cùng, một nhân viên duy nhất trong hầm sẽ lấy hố plutonium gần như đã hoàn tất bằng cả hai tay và tạo nó thành hình dạng cuối cùng.

Trong 10 năm qua, các kỹ thuật viên đã thực hành trên các hố plutonium thử nghiệm, vốn chưa sẵn sàng để lưu trữ. Mỹ có kế hoạch tái chế hoàn toàn hố chứa vũ khí đầu tiên vào năm tới và nhanh chóng tăng sản lượng hàng năm lên 80 hố mới.

Bảo dưỡng đầu đạn