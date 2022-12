Báo động tình trạng cần sa, ma túy…núp bóng hàng loạt thực phẩm

Mẫu bỏng ngô có dính cần sa do gia đình bệnh nhân cung cấp - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

“Núp bóng” từ bánh ngọt, đến nước trái cây

Mới đây, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ là P.T.C. (56 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô nghi có tẩm cần sa.

Theo lời kể của người nhà, khoảng 16h30 ngày 29-11, bà C. ăn 2 miếng bỏng ngô (do con bà đặt mua trên mạng). Sau 1 tiếng, bà C. cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn, sau đó ý thức lơ mơ nên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Trung Nguyên - giám đốc trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu của bệnh nhân phát hiện chất THC (một chất chính có trong cần sa).

Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cần sa, được cấp cứu và điều trị theo phác đồ và đã qua cơn nguy kịch.