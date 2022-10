Báo động mắc và tử vong do sốt xuất huyết

Khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận số mắc và tử vong ở mức cao. Miền Bắc đã ghi nhận sự gia tăng số mắc và đã có trường hợp tử vong. Riêng tại Hà Nội, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, tuần qua có thêm 1.034 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Từ đầu năm Hà Nội ghi nhận 6.779 (tăng gấp 3,2 lần so với cùng kì năm 2021), trong đó có 5 trường hợp tử vong. Tuần qua cũng ghi nhận thêm 48 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại 19 quận, huyện…

Bác sĩ BV Bạch Mai khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết



Tại TPHCM, tính từ đầu năm tới ngày 9/10, ghi nhận 64.461 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 627,6% so với cùng kì năm 2021. Thành phố đã có 26 ca tử vong, 75% là người lớn. Dù tình hình sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm, nhưng số ca nặng nhập viện vẫn không có dấu hiệu đi xuống. Để hạn chế số ca nặng và tử vong do sốt xuất huyết, Sở Y tế TPHCM đã quyết định áp dụng mô hình tháp 3 tầng theo kinh nghiệm của điều trị COVID-19 để điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết.



Theo các chuyên gia, những triệu chứng ban đầu của sốt xuất huyết Dengue khá tương đồng với với một số bệnh nhiễm siêu vi khác như cúm. Đặc biệt, khởi phát của sốt xuất huyết Dengue có khi giống với bệnh cảnh COVID-19 nên dễ bỏ sót. Các chuyên gia cảnh báo, tâm lí cha mẹ lo ngại đưa trẻ đi bệnh viện dễ lây nhiễm chéo các bệnh khác dẫn đến trẻ nhập viện muộn, nguy cơ bệnh sốt xuất huyết Dengue dễ trở nặng, gây nhiều biến chứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.



Các chuyên gia truyền nhiễm chỉ ra 2 nguyên nhân thường gặp nhất khiến trẻ bị sốt xuất huyết nhập viện muộn thời gian gần đây. Thứ nhất, do phụ huynh chủ quan. Nhiều phụ huynh khi con có các dấu hiệu cảnh báo bệnh như sốt, mệt mỏi nhưng không nghĩ con mắc sốt xuất huyết mà tưởng con chỉ bị cảm cúm thông thường và tự mua thuốc về điều trị. Tới khi trẻ trở nặng thì mới đưa con nhập viện. Thứ hai, phụ huynh đã đưa trẻ tới bệnh viện sớm khi xuất hiện các dấu hiệu của bệnh nhưng lại đưa tới các phòng mạch tư không có chuyên khoa nhi nên bị chẩn đoán nhầm bệnh sốt xuất huyết thành các bệnh như viêm hô hấp trên hoặc bệnh tiêu chảy. Đồng thời, phụ huynh không được dặn dò kĩ cho nên khi con trở nặng thì mới cho con nhập viện.



TS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết sốt xuất huyết Dengue do 4 type huyết thanh của virus Dengue gây ra. Những lần nhiễm virus về sau sẽ khiến người bệnh có thể diễn biến nặng hơn so với lần nhiễm trước đó. Tuy nhiên, việc sốt xuất huyết có diễn biến nặng hơn hay không còn phụ thuộc nhiều vào việc phát hiện, chẩn đoán, điều trị có kịp thời và đúng phác đồ hay không.