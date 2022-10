Báo động dịch bệnh lây truyền từ động vật

Cả hai con chó đều khỏe mạnh được nuôi hơn năm tháng trong thôn, không được tiêm phòng, không rõ có bị cắn hay vết thương khi mổ chó. Bệnh nhân chưa tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại.

Những ngày qua, dịch cúm gia cầm lây sang người cũng đã bất ngờ tái xuất hiện ở Việt Nam sau 8 năm. Sau khi 1 bệnh nhân bị nhiễm virus cúm gia cầm chủng A/H5 tại Phú Thọ, ngày 21.10.2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé gái mắc cúm gia cầm A(H5) đã may mắn qua cơn nguy kịch. Bác sĩ Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viên Nhi Trung ương cho biết, sau một thời gian được điều trị tích cực, bệnh nhi đã may mắn vượt qua cơn nguy kịch: "Rất may mắn bệnh nhân phục hồi được, chúng tôi đã rút được nội khí quản cho cháu. Bé tỉnh táo bình thường nhưng chức năng thận của cháu, chúng tôi vẫn phải theo dõi để điều trị phù hợp".

Trước đó, điều tra cho thấy, yếu tố dịch tễ rất điển hình trước khi bệnh nhân phát bệnh thì đàn gia cầm nuôi của gia đình chết hàng loạt không rõ nguyên nhân và gia đình đã giết mổ gia cầm cùng chuồng nuôi nhốt làm thực phẩm.